Monza Vs Sassuolo 19/9: Lật Mở Thế Trận, Bắt Kèo Đúng Nhịp

Monza vs Sassuolo 19/9 đang trở thành tâm điểm được chờ đợi khi hai đội chuẩn bị bước vào vòng 5 Serie A. Monza từng chiếm ưu thế trong những lần đối đầu gần đây, nhưng Sassuolo vẫn sở hữu đủ khả năng khiến cục diện thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc.

Thông tin tổng quan về đội tuyển Monza vs Sassuolo

Monza vs Sassuolo thuộc vòng 5 Serie A 2026/27, diễn ra lúc 01:45 ngày 19/09/2026 theo giờ Việt Nam tại Stadio Brianteo.

Xét về tương quan trước giờ bóng lăn, Monza vs Sassuolo đang tạo ra một thế trận khá khó đoán. Xác suất tham khảo lần lượt là 33,6% cho Monza, 28,4% cho khả năng hòa và 38,0% cho Sassuolo. Khoảng cách không quá lớn nhưng Sassuolo vẫn nhỉnh hơn đôi chút về khả năng giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây lại đang nghiêng về Monza khi đội bóng này bất bại trong 5 lần chạm trán được thống kê, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Điều đó cho thấy Sassuolo dù được đánh giá cao hơn về xác suất trước trận nhưng chắc chắn không có một chuyến làm khách dễ dàng.

Với thế trận tương đối cân bằng, việc theo dõi tỷ lệ kèo cùng phong độ, khả năng nhập cuộc và hiệu quả tấn công của hai đội sẽ là cơ sở quan trọng để tìm ra lựa chọn phù hợp. Monza vs Sassuolo vì thế hứa hẹn mang đến 90 phút giằng co, nơi chỉ một khoảnh khắc tận dụng cơ hội tốt cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Đội hình dự kiến ra sân trong ngày 19/9

Monza vs Sassuolo đang nhận được nhiều sự chú ý ở cách hai HLV có thể bố trí nhân sự. Đội hình chính thức chỉ được công bố khoảng 60 phút trước trận, vì vậy các phương án dưới đây vẫn có thể xuất hiện điều chỉnh vào phút chót.

Dựa trên lực lượng hiện tại, Monza nhiều khả năng trung thành với hệ thống 3-4-2-1, trong khi Sassuolo có thể linh hoạt giữa 4-2-3-1 và 4-3-3.

Monza và bộ khung 3-4-2-1

Dưới thời Ivan Jurić, Monza được kỳ vọng tiếp tục sử dụng hàng thủ ba người nhằm tăng khả năng kiểm soát không gian và tạo điều kiện cho hai cầu thủ chạy cánh dâng cao. Trong trận Monza vs Sassuolo, cách vận hành này có thể giúp đội chủ nhà chuyển đổi khá nhanh từ phòng ngự sang phản công.

Trong khung gỗ, Semuel Pizzignacco được dự kiến bắt chính. Phía trước anh là bộ ba Valentin Antov, Saba Goglichidze và Andrea Carboni, tạo thành lớp phòng ngự có nhiệm vụ hạn chế những pha xuyên phá trực diện của đội khách.

Khu trung tuyến nhiều khả năng được giao cho Matteo Pessina và Idrissa Touré. Pessina với vai trò đội trưởng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, trong khi Touré có thể đảm nhiệm phần việc tranh chấp và hỗ trợ thu hồi bóng.

Hai hành lang biên dự kiến thuộc về Samuele Birindelli và Ricardo Mangas. Đây có thể là khu vực Monza khai thác nhiều nhất khi họ muốn kéo giãn hàng thủ Sassuolo.

Ở phía trên, Andrea Colpani và Michael Folorunsho được bố trí phía sau trung phong Dany Mota. Patrick Cutrone cũng là phương án thay thế đáng chú ý nếu ban huấn luyện muốn tăng sức ép trực diện.

Sassuolo linh hoạt với 4-2-3-1 hoặc 4-3-3

Bên kia chiến tuyến, Sassuolo sở hữu bộ khung có xu hướng kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ tuyến dưới. Hệ thống 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 cho phép đội khách dễ dàng thay đổi cách tiếp cận tùy theo diễn biến thực tế của màn so tài giữa Monza vs Sassuolo.

Andrea Consigli nhiều khả năng tiếp tục trấn giữ khung thành. Bộ tứ phía trên gồm Jeremy Toljan, Martin Erlic, Mattia Viti và Josh Doig, trong đó khả năng hỗ trợ tấn công từ hai biên có thể trở thành một điểm đáng chú ý.

Tuyến giữa dự kiến có Daniel Boloca và Matheus Henrique làm lớp nền. Bộ đôi này sẽ chịu trách nhiệm giữ cự ly đội hình, đồng thời tạo điều kiện để Kristian Thorstvedt hoạt động tự do hơn ở khu vực phía trên.

Hai cánh được kỳ vọng thuộc về Domenico Berardi và Armand Laurienté. Đây là những quân bài có khả năng tạo đột biến bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý ở 1/1.

Đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công là Andrea Pinamonti. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo này sẽ là một trong những yếu tố Sassuolo có thể dựa vào nếu muốn xuyên thủng hàng thủ ba người của Monza.

Kèo cược sáng giá nhất trong trận Monza vs Sassuolo

Monza vs Sassuolo đang tạo ra thế trận khá cân bằng, nhưng Sassuolo vẫn có phần nhỉnh hơn về khả năng giành điểm. Với thông tin hướng dẫn soi kèo dưới đây, bet thủ có thể tham khảo các lựa chọn sau:

Sassuolo +0.25 ở mức khoảng 1.60–1.70 là cửa đáng chú ý nhờ lợi thế được chấp và giảm rủi ro khi trận đấu khép lại với tỷ số hòa.

Tài 2.5 quanh 1.90–1.98 phù hợp với kịch bản đôi bên tạo ra thế trận cởi mở, đặc biệt khi hàng thủ hai đội chưa mang đến sự chắc chắn tuyệt đối.

BTTS – Có khoảng 1.70–1.80 cũng là phương án sáng khi cả Monza lẫn Sassuolo đều sở hữu những nhân tố đủ khả năng tạo đột biến.

Cuối cùng, Sassuolo DNB (0) quanh 1.78–1.85 là phương án thận trọng, bởi kết quả hòa sẽ được hoàn tiền.

Kết luận

Monza vs Sassuolo hứa hẹn 90 phút đầy biến số khi lợi thế sân nhà chưa đủ tạo khác biệt. Những tín hiệu từ phong độ và tỷ lệ đang mở ra nhiều hướng lựa chọn đáng chú ý. Đọc đúng thế trận, chọn đúng cửa, người chơi có thể nắm lợi thế ngay trước thời khắc bóng lăn.